Info-Date am Abend: Künftige Ampel-Regierung präsentiert Corona-Pläne und Scholz droht dem Regime in Belarus

Angesichts des Anstiegs der Corona-Infektionszahlen hat die künftige Ampel-Regierung einen Entwurf mit gesetzlichen Neuregelungen vorgelegt. Der Plan von SPD, Grünen und FDP sieht unter anderem 3G am Arbeitsplatz, Abstandsgebote, Maskenpflicht für Schulen sowie 2G oder 3G für Veranstaltungen oder Restaurant-Besuche vor. Tests sollen wieder kostenlos sein. An den Plänen gibt es aber auch Kritik.

Angesichts der dramatischen Lage im polnisch-belarussischen Grenzgebiet hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) Konsequenzen für den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko angekündigt. Scholz sagte in Berlin, man werde mit aller Härte gegen das Lukaschenko-Regime vorgehen und arbeite intensiv an einer gemeinsamen EU-Antwort. Dazu gehöre es, auf Fluggesellschaften einzuwirken, die derzeit Menschen aus dem Nahen Osten nach Belarus transportierten. Sie müssten damit aufhören.