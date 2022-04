Info-Date am Abend: Kritik an Ukraine nach Ausladung von Bundespräsident Steinmeier UND Wirtschaftsforscher mit trüben Aussichten

Nach der ukrainischen Absage an den Besuch von Bundespräsident Steinmeier hagelt es Kritik. Steinmeier wollte mit den Präsidenten von Polen und der drei Baltenstaaten nach Kiew reisen. Dort ist er aber offenbar wegen seiner Russland-Politik in der Vergangenheit unerwünscht. Mittlerweile rudert die ukrainischen Regierung offenbar zurück: Ein Berater von Präsident Selenskyj soll in einem CNN Interview dementiert haben, dass der ukrainische Präsident ein Besuchsangebot von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgeschlagen habe. Eine offizielle Bestätigung der ukrainischen Regierung gibt es aber nicht.

Die Preise für die Verbraucher werden weiter deutlich steigen: Die Wirtschaftsforscher rechnen mit einer Inflationsrate von 6,1 Prozent in diesem und von 2,8 Prozent im nächsten Jahr - so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hätte eigentlich nach der Pandemie einen wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland erwartet. Den hat der russische Überfall auf die Ukraine aber zunichte gemacht. Nach dem Krieg wird es nicht mehr so werden wie vorher, hat Timo Wollmershäuser, der Leiter der Konjunkturforschung beim Ifo-Institut, in SWR Aktuell erklärt.