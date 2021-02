Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann, Grüne, hat die Brustkrebserkrankung seiner Frau Gerlinde öffentlich gemacht. Er kündigte an, ihr beizustehen und dafür im Endspurt des laufenden Landtagswahlkampf kürzer treten zu wollen. Sein Amt als Regierungschef will Kretschmann weiter ausüben. Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU denkt darüber nach Menschen zu bestrafen, die sich gegen Corona impfen lassen, ohne an der Reihe zu sein. Zuletzt wurden mehrere Fälle bekannt, in denen sich Bürgermeister und deren Angehörige oder Kirchenvertreter impfen ließen. Zur Begründung hieß es, es sei Impfstoff übrig geblieben.