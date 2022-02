Info-Date am Abend: Kanzler Scholz kritisiert Putin, Neue Gespräche über Corona-Lockerungen

Bundeskanzler Scholz hat bei seinem Besuch in Kiew das militärische

Vorgehen Russlands an der Grenze zur Ukraine verurteilt. Er sei zu einem

ernsthaften Dialog mit Russland bereit. Scholz betonte aber auch, dass für Deutschland der Schutz der ukrainischen Grenze nicht zur Debatte stehe. Zudem sicherte er der Ukraine weitere Finanzhilfen zu. Das Land erhalte 150 Millionen Euro als neuen ungebundenen Kredit. Auch stünden 150 Millionen aus einem bestehenden Kredit bereit.

Zum Frühlingsanfang am 20. März könnten viele Corona-Beschränkungen wegfallen. Das steht in einem Papier, das Bund und Länder bei ihrem Corona-Gipfel am Mittwoch beschließen könnten. Demnach sollen nach und nach die Beschränkungen für Treffen in Innenräumen wegfallen, ebenso wie Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel. In der Gastronomie könnten die 3G-Regeln wieder gelten.