Info-Date am Abend: Kanzler Merz droht Russland mit weiteren Sanktionen ++ Baden Airport wegen Gasleck gesperrt

Die EU hatte Russland mit weiteren Sanktionen gedroht, falls das Land sich nicht ab heute auf eine Waffenruhe in seinem Krieg gegen die Ukraine einlässt. In der Nacht gab es weitere Drohnenangriffe auf ukrainische Ziele, allerdings weniger als in den letzten Tagen. Jetzt gibt es offenbar ein neues Ultimatum.