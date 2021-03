per Mail teilen

Die EU denkt weiterhin über Exporteinschränkungen für Impfstoffe nach, solange sie hier noch Mangelware sind. Für Menschen, die geimpft sind, soll es einen digitalen Ausweis geben. Der Gesundheitsausschuss hat den Impfstopp für Astrazeneca debattiert, während die WHO empfiehlt, das Vakzin weiter einzusetzen. Bundesarbeitsminister Heil findet, Ausbildung sei der beste Impfstoff gegen Fachkräftemangel und hat deshalb die Ausbildungsprämie für Unternehmen verlängert und verdoppelt. In Baden-Württemberg sondieren die Grünen, mit wem sie demnächst eine Regierungskoalition bilden könnten, und in Rheinland-Pfalz hat die CDU-Landtagsfraktion den Wahlverlierer Christian Baldauf einstimmig zum Vorsitzenden gewählt