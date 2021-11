Info-Date am Abend: Gesundheitsminister beraten über Corona; Saskia Esken will SPD-Chefin bleiben

Wie geht es weiter im Kampf gegen Corona? Darüber beraten die Gesundheitsministerinnen und -minister gerade in Lindau. Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) will ebenso wie die Ampel-Parteien die Corona-Notlage nicht verlängern, die CSU kritisiert das.

Norbert Walter-Borjans will nicht mehr SPD-Co-Chef sein. Die andere Hälfte des Führungsduos, Saskia Esken, will bleiben. Sie werde sich um eine weitere Amtszeit bewerben, hat Esken in einem Interview gesagt. Am Montag schlägt der SPD-Vorstand wohl ein neues Führungs-Duo vor, das auf einem Parteitag vom 10. bis 12. Dezember gewählt werden soll.