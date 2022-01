Info-Date am Abend: Gespräche zwischen den USA und Russland und BW-Landesregierung kassiert Niederlage vor Gericht

per Mail teilen

Der Kalte Krieg ist längst vorüber, doch nicht wenige haben das Gefühl, er sei längst wieder da. Die Fronten zwischen Russland und den USA sind verhärtet - umso besser, dass beide Länder immerhin noch miteinander kommunizieren. Heute haben sich die beiden Außenminister Antony Blinken und Sergej Lawrow in Genf zu einem Gespräch getroffen. Offen und nützlich sei es gewesen, hieß es danach, der Dialog werde fortgesetzt.

Die Corona-Pandemie beschäftigt weiter sowohl die Politik als auch die Gerichte - und nicht immer sind beide Seiten derselben Meinung. Ein Beispiel ist Baden-Württemberg: Dort hat das Land die Alarmstufe zwei eingefroren, ohne die Hospitalisierungsinzidenz zu berücksichtigen. Das geschah aus der Befürchtung heraus, die Zahl könnte wieder steigen. Doch der Verwaltungsgerichtshof hat heute geurteilt, das gehe so nicht. Die Landesregierung will deshalb nun wieder zum bisherigen Stufensystem zurückkehren.