Info-Date am Abend: Gericht verhandelt über Lokführer-Streik - Griechenland trauert um "Sirtaki"-Komponist Theodorakis

Am Arbeitsgericht in Frankfurt wird über den Lokführer-Streik bei der Deutschen Bahn verhandelt. Ein Urteil könnte in den nächsten Stunden fallen. Der Konzern will eine einstweilige Verfügung erreichen, um den Streik der Gewerkschaft GDL zu beenden. Die Bahn hält ihn für nicht rechtens, weil die GDL Ziele verfolge, die nicht mit einem Tarifvertrag zu regeln seien. Die Gewerkschaft will den Ausstand bis Dienstag früh fortsetzen.

Die griechische Regierung hat eine dreitägige Staatstrauer für Mikis Theodorakis angeordnet. Der Komponist, Sänger und Politiker ist mit 96 Jahren in Athen gestorben. Weltberühmt wurde Mikis Theodorakis 1964 mit seiner "Sirtaki"-Musik für den Film "Alexis Sorbas". Während der Militärdiktatur in Griechenland wurde seine Musik verboten. Theodorakis ging in den Untergrund und wurde später verhaftet. 1970 ging er nach Paris ins Exil. Bis heute gilt er als eine der wichtigsten Stimmen Griechenlands.