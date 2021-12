Info-Date am Abend: Für Ungeimpfte gilt weitgehender Lockdown und Kliniken bitten um Hilfe beim Personal

Für Ungeimpfte gilt künftig ein weitgehender Lockdown. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihrer Ministerpräsidentenkonferenz geeinigt. Demnach dürfen Ungeimpfte künftig in den meisten Geschäften nicht mehr einkaufen, sie dürfen auch nicht mehr in Kinos, Theater und Restaurants. Außerdem gelten für sie weitgehende Kontaktbeschränkungen. Auch Kontakte von Geimpften und Genesenen sollen reduziert werden, aber nur in Regionen mit sehr hohen Inzidenzen. Zudem haben sich Bund und Länder auf ein Verkaufsverbot von Feuerwerk zu Silvester geeinigt.

Wegen der kritischen Corona-Lage ruft der Klinik-Verbund Südwest Menschen in sämtlichen medizinischen Berufen zur Unterstützung an den Krankenhäusern auf. Da als erstes die Beatmungskapazitäten an ihre Grenzen kommen, sucht der Klinikverbund besonders nach Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten, die bereits Intensiverfahrung mitbringen. Aber auch Mitglieder des Rettungsdienstes, Sanitäter, medizinisch-technische Assistenten oder Reinigungs- und Sicherheitskräfte werden dringend gesucht. Der Klinikverbund Südwest ruft auch Ärzte in Rente und Studierende der Medizin auf an den Kliniken zu unterstützen.