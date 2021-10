Info-Date am Abend: Fragezeichen nach der Bundestagswahl und Medizin-Nobelpreis geht nicht nach Mainz

per Mail teilen

Nach der Bundestagswahl vor gut einer Woche ist noch nicht absehbar, wie die künftige Regierung aussehen wird. Am wahrscheinlichsten sind jedoch zwei Bündnisse: die sogenannte Ampel aus SPD, Grünen und FDP oder das Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, Grünen und FDP. Eine neue Große Koalition aus Union und SPD hingegen scheinen die meisten Beteiligten vermeiden zu wollen.

Der Medizin-Nobelpreis geht in diesem Jahr nicht an die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci sowie die Vizepräsidentin des Unternehmens, Katalin Karikó. Manche Beobachter hatten wegen der Entwicklung des Corona-Impfstoffs von Biontech dagegen mit der Auszeichnung gerechnet. Stattdessen geht der Preis - wieder einmal - an zwei Wissenschaftler aus den USA, diesmal David Julius und Ardem Patapoutian. Sie haben Grundlegendes über den menschlichen Tastsinn herausgefunden.