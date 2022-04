Info-Date am Abend: Fortsetzung Ukraine-Verhandlungen – Rheinland-Pfalz will mehr Geflüchtete aufnehmen

per Mail teilen

Aus der ukrainischen Regierung kommen nach den jüngsten Gesprächen mit Russland vorsichtig zuversichtliche Signale. Die Ukraine verlangt als Voraussetzung für ein Friedensabkommen, dass die internationale Gemeinschaft ihre Sicherheit garantiert. Dabei wäre Deutschland im Grundsatz bereit, gemeinsam mit anderen Ländern eine Rolle als Garant für die Sicherheit der Ukraine zu spielen, sagte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin.

Die rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer hat angekündigt, die Kapazitäten ihres Bundeslandes für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge weiter auszubauen. Seit Beginn des Krieges, am 24. Februar, sei die Zahl der verfügbaren Plätze von 3300 auf 6650 erhöht worden. Tausende weitere seien in der Planung. Die Aufnahme und Integration sei ein großer gemeinsamer Kraftakt, so Dreyer.