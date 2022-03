Info-Date am Abend: Finanzminister bringt Haushalts-Plan ein und russischer Regierungs-Kritiker Nawalny erneut verurteilt

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat den Haushaltsplan für dieses Jahr gegen Kritik verteidigt. Er sei ein erster Beitrag, um die Staatsfinanzen nach der Corona-Pandemie und wegen des Kriegs in der Ukraine zu stärken. Die Opposition fürchtet Rekordschulden und hat fehlende Details zu den Kriegsfolgen kritisiert. Die Neuverschuldung soll um knapp 100 Milliarden Euro steigen, plus noch einmal so viel für die Modernisierung der Bundeswehr.

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny ist heute zu neun Jahren Haft unter besonders schweren Bedingungen verurteilt worden. Er soll Geld veruntreut und eine Richterin beleidigt haben. Nawalny sitzt bereits eine zweijährige Haftstrafe in einem Straflager ab, weil er angeblich gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat. Die Verfahren gegen ihn gelten als politisch motiviert.