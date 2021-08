In Kabul ist am Nachmittag unserer Zeit der zweite Evakuierungsflug gestartet. Diesmal sind mehr als 120 Menschen an Bord - regulär passen 135 in das Transportflugzeug A400M. Nach Angaben von Bundesaußenminister Maas handelt es sich hauptsächlich um Deutsche und Afghanen - unter ihnen so genannte Ortskräfte, die zum Beispiel als Dolmetscher für die Bundeswehr gearbeitet haben und jetzt mit Repressalien durch die Taliban rechnen müssen. Die Luftbrücke in das usbekische Taschkent werde fortgesetzt, solange es die Sicherheitslage zulasse, erklärte Maas weiter. Von Taschkent aus sollen die Evakuierten dann mit zivilen Flugzeugen nach Deutschland kommen. Der erste Evakuierungsflug in der Nacht war wegen der schwierigen Lage vor Ort war kein Erfolg - nur sieben Menschen wurden aus Kabul ausgeflogen.

Der umstrittene Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler von der CDU, übt sein Amt nicht länger aus - auch aus gesundheitlichen Gründen. Das hat die Landkreis-Fraktion seiner Partei mitgeteilt. Der Politiker selbst äußerte sich nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pföhler im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe, weil möglicherweise Warnhinweise nicht schnell genug an die Bevölkerung weitergegeben wurden. In der Erklärung der CDU heißt es, man könne nicht ein Amt ausüben, wenn strafrechtliche Ermittlungen laufen. Das Vertrauen der Menschen im Kreis Ahrweiler sei nicht mehr gegeben. Die SPD hält an ihrer Forderung fest, Pföhler müsse seinen Rücktritt erklären. Sie will morgen eine entsprechende Resolution in den Kreistag einbringen.