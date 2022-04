Info-Date am Abend: Europa erleichtert über Macrons Wahlsieg; Russland weist deutsche Diplomaten aus

per Mail teilen

In Brüssel herrscht Erleichterung über den Wahlsieg Emmanuel Macrons bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Allerdings sprechen mehrere Europapolitikerinnen und -politiker auch von einem Warnsignal, angesichts von mehr als 40 Prozent der Wählerstimmen für Marine Le Pen. Frankreich habe kurz davor gestanden einen nationalistischen Kurs einzuleiten, sagte der Vorsitzende der Sozialdemokraten im Europaparlament, Jens Geier.

Russland weist 40 deutsche Diplomaten aus. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, dem deutschen Botschafter sei ein Protestschreiben übergeben worden, in dem die Politik Berlins als unfreundlich kritisiert wird. Deshalb seien jetzt 40 deutsche Diplomanen zu unerwünschten Personen erklärt worden. Die Zahl entspricht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur etwa einem Drittel des diplomatischen Korps in Russland.