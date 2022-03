Info-Date am Abend: EU-Sondergipfel zur Unabhängigkeit von russischen Energieimporten UND Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt

Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das hat EU-Ratspräsident Michel beim Gipfeltreffen in Versailles angekündigt. Die EU will außerdem innerhalb von fünf Jahren unabhängig von russischen Energieimporten werden. Bis Mitte Mai solle ein entsprechendes Konzept vorliegen. Nötig sei auch ein Energieplan für den kommenden Winter, sagte Michel.

Deutschland erinnert mit einem nationalen Gedenktag an die Opfer terroristischer Gewalt. Das Datum knüpft an den europaweiten Gedenktag an, der nach den Anschlägen in Madrid vom 11. März 2004 eingeführt wurde. In der Bundesrepublik findet der Tag aber als nationaler Gedenktag zum ersten Mal statt - der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kober, hat im SWR die Wichtigkeit des Erinnerns betont.