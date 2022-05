Info-Date am Abend: EU plant 300 Milliarden Euro für Unabhängigkeit von Russen-Energie und Ampel will Bundestag verkleinern

per Mail teilen

Die EU-Kommission hat ihre Pläne für einen Ausstieg aus russischem Öl und Gas vorgestellt. Dafür will Kommissionspräsidentin von der Leyen bis zu 300 Milliarden Euro mobilisieren. Die EU sieht seit dem Krieg gegen die Ukraine keinen verlässlichen Partner mehr in Russland und setzt nun unter anderem auf einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien in Europa.

Die Ampel will den Bundestag verkleinern. Er umfasst aktuell 736 Abgeordneten. Die Obleute von SPD, Grünen und FDP in der Wahlrechtskommission haben jetzt vorgeschlagen, die Zahl der Abgeordneten auf 598 zu begrenzen. Das wären rechnerisch pro Wahlkreis zwei, man hat ja auch zwei Stimmen. Wegfallen sollen künftig die sogenannten Überhangmandate.