Info-Date am Abend: Erste Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz ++ RLP-Landtag debattiert über neues Bestattungsgesetz

Der neue Bundeskanzler Merz (CDU) hat am frühen Nachmittag seine erste Regierungserklärung abgegeben. Dabei hat er die Pläne der neuen Bundesregierung für die nächsten Jahre vorgestellt – von der Verteidigung über die Wirtschaft bis zur Migration. Er hat außerdem eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Menschen in Deutschland gefordert, um das Land wieder nach vorne zu bringen.

In der anschließenden Aussprache hat Oppositionsführerin Weidel (AfD) dem Kanzler unter anderem vorgeworfen, er würde linke Politik machen und ihn als "Kanzler zweiter Wahl" bezeichnet.

Gegenwind für neues Bestattungsgesetz

Die rheinland-pfälzische Landesregierung aus SPD, FDP und Grünen will das Bestattungsrecht reformieren und vor allem liberalisieren. Unter anderem sollen Flussbestattungen möglich sein, und wer will, soll die Urne des Verstorbenen auch zu Hause aufbewahren können. In der Landtagsdebatte zum neuen Bestattungsgesetz kam Kritik vor allem von der CDU und den Freien Wählern.