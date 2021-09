Info-Date am Abend: Ermittlungen nach verhindertem Anschlag in Hagen - OECD-Bildungsstudie

per Mail teilen

Ein "ernstzunehmender und konkreter Hinweis" hat in Hagen sehr wahrscheinlich einen Anschlag auf die dortige Synagoge verhindert. Vier Menschen wurden festgenommen, darunter ein 16 Jahre alter Syrer. Politiker und Religionsgemeinschaften äußerten sich entsetzt über die Anschlagspläne.

In der Corona-Pandemie sind die Lernlücken bei Schülerinnen und

Schülern deutlich größer geworden. Die OECD sieht in ihrer aktuellen Bildungsstudie entsprechenden Handlungsbedarf. "Zusätzliche

Lernangebote werden über mehrere Jahre notwendig sein", sagte OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher bei der Vorstellung der

Studie.