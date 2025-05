per Mail teilen

Mittlerweile wurde mindestens ein Haftbefehl gegen ein mutmaßliches Mitglied der Gruppierung „Letzten Verteidigungslinie“ erlassen. Mehr hier mit Ulrike Alex:

Die Karlsruher Bundesanwaltschaft ist mit Razzien in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Hessen gegen mehrere jugendlichen Mitglieder einer mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle vorgegangen. Es gab fünf Festnahmen.

Den jungen Männern zwischen 14 und 18 Jahren wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Sie sollen ein Kulturzentrum in Altdöbern im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brand gesteckt haben. Das Gebäude war damals bewohnt. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, einen Anschlag auf eine Asylunterkunft im südlichen Brandenburg geplant zu haben.

Diskussion über Altersgrenze von Beamten in BW

In der grün-schwarzen Landesregierung gibt es weiter Streit darüber, bis zu welchem Alter Bedienstete verbeamtet werden sollen. In einer aktuellen Debatte im Landtag warben die Grünen für eine Anhebung der Altersgrenze von 42 auf 45 Jahre. Die CDU ist dagegen. Das Vorhaben der grün-schwarzen Landesregierung war bereits im ersten Anlauf am Widerstand der CDU-Fraktion gescheitert.