Info-Date am Abend: Entscheidung über allgemeine Impfpflicht verschoben und Naturkatastrophen verursachen Milliardenschäden

Eigentlich sollte der Bundestag schon in dieser Woche über die

Einführung einer allgemeinen Impfpflicht beraten. Aber davon ist nun

keine Rede mehr. Die Regierung möchte, dass die

Bundestagsabgeordneten fraktionsübergreifend unterschiedliche

Entwürfe vorlegen.

Im vergangenen Jahr gab es viele Naturkatastrophen. Waldbrände im Süden Europas, aber auch in den USA, Kanada und Australien. Und in Deutschland gab es die Flutkatastrophe mit mindestens 184 Todesopfern. Finanziell waren die Schäden in Deutschland so hoch wie bei keiner vorherigen Katastrophe.