Info-Date am Abend: EMA prüft Corona-Medikament und Streit über Botschafter in der Türkei

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft die Zulassung des

Coronamedikaments Molnupiravir des US-amerikanischen Pharmakonzerns Merck. Das Medikament soll - wenn frühzeitig eingenommen - bei infizierten Patienten die Auswirkung des Virus im Körper abschwächen und möglicherweise auch Todesfälle verhindern.

In der Türkei könnte heute eine Entscheidung im Streit um die westlichen

Botschafter in dem Land fallen. Seit dem Nachmittag tagt das Kabinett in

Ankara. Staatschef Recep Tayyip Erdogan will, dass zehn Diplomaten - darunter der Vertreter Deutschlands - zu "unerwünschten Personen" erklärt werden. Das wird in der Türkei jedoch kritisch gesehen. Der Chef der Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, warf Erdogan vor, er wolle so von der Wirtschaftskrise im Land ablenken.