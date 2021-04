per Mail teilen

Die EMA prüft weiter, ob es einen Zusammenhang zwischen dem AstraZeneca-Impfstoff und Blutgerinnseln gibt. Mittlerweile hat der Chef der EMA-Impfabteilung, Marco Cavaleri, jedoch eine Verbindung zwischen der AstraZeneca-Impfung und dem vereinzelten Auftreten gefährlicher Blutgerinnsel insbesondere bei jüngeren Geimpften hergestellt. Die Kritik am Vorstoß des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) wächst. Er hat seine Idee eines „Brücken-Lockdowns“ noch einmal erklärt und gerechtfertigt. Bei der Bundeswehr haben heute die ersten Rekruten den neuen ‚Freiwilligendienst im Heimatschutz‘ angetreten. Sie bekommen eine militärische Grundausbildung und sollen später in Deutschland als Reservisten für die Katastrophenhilfe oder zur Pandemie-Bekämpfung bereitstehen. Und viele Obstbauern, zum Beispiel in der Region Bodensee-Oberschwaben, bangen um ihre Steinobst-Ernte. Die Frostnächte bereiten ihnen große Sorgen und könnten zu erheblichen Ernteausfällen führen.