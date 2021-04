Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt trotz sehr seltener Fälle von Hirnthrombosen weiter uneingeschränkt die Anwendung des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca. Der Nutzen des Wirkstoffes sei höher zu bewerten als die Risiken, erklärte die EMA am Nachmittag. Während die EMA bei ihrer alten Linie bleibt, konnten die Gesundheitsminister heute keine gemeinsame Linie in Sachen Corona-Politik finden. Die Forderung nach einem kurzen, bundeseinheitlichen Lockdown wird immer lauter. Derweil wird das Testangebot erweitert, zum Beispiel in Baden-Baden: Dort bietet die Acura-Klinik sogenannte Corona-Spucktests an, und zwar kostenlos für alle Bürgerinnen und Bürger. Das Besondere: Die Sets sind in Deutschland auch schon für Kinder ab zehn Jahren im Selbsttest zugelassen.