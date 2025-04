Info-Date am Abend: Eklat beim Weltkriegs-Gedenken in Torgau ++ Giftbrief im Rathaus von Frankenthal

per Mail teilen

In Torgau wurde heute des Handschlags von us-amerikanischen und sowjetischen Soldaten zum Ende des zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren gedacht. Zu den Feierlichkeiten erschien auch der russische Botschafter Netschajew, obwohl er nicht eingeladen war.

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine waren Vertreter aus Russland und Belarus zum Weltkriegsgedenken ausdrücklich nicht eingeladen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) kritisierte die Anwesenheit des Botschafters. Die stellvertretende sächsische Regierungssprecherin Hoffmann sagte, die Vergangenheit werde in Russland für die falschen Zwecke instrumentalisiert.

Verdächtiger Brief enthielt Gift

Am Mittwoch war im Rathaus in Frankenthal ein verdächtiger Umschlag aufgefallen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Innenstadtbereich abgesperrt. Heute wurde das Ergebnis der Laboruntersuchung bekannt gegeben. In dem Umschlag war demnach hochgiftiges Cyanid (Blausäure).