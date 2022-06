Info-Date am Abend: Eingetrübte Wirtschaftsprognose und Streit über Nordirlandprotokoll

Der Krieg in der Ukraine dämpft die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo senkte deshalb heute in Berlin seine Prognose für das Wachstum in diesem Jahr: Um 2,5 Prozent wird die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr wohl wachsen. Im März hatte das Ifo-Institut noch mit 3,1 Prozent gerechnet. Die Wirtschaftsforscher gehen davon aus, dass die Rohstoffpreise und Materialengpässe in den nächsten Monaten langsam zurückgehen.

Die Europäische Union geht juristisch gegen Pläne Londons vor, einseitig die Brexit-Vereinbarungen zu ändern. Die britische Regierung hatte am Montag im Parlament ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem Übereinkünfte zu Nordirland geändert werden sollen: Zollkontrollen auf einige Waren zwischen Nordirland und dem übrigen Vereinigten Königreich sollen abgeschafft werden. Den Kontrollen hatte Premierminister Johnson vor weniger als zwei Jahren bei den Brexitverhandlungen mit der EU noch zugestimmt. Die Regeln sollten eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern.