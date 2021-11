Info-Date am Abend: Drogenhandel floriert und Explosion in Leverkusen

Der Drogenhandel in Deutschland ist schlimmer geworden. Das hat der Chef des Bundeskriminalamts, Münch, heute in Berlin mitgeteilt. Um zwei Prozent sei der Handel angestiegen. Am stärksten gestiegen ist demnach der Verkauf von Kokain. Cannabis sei aber weiterhin die am häufigsten in Deutschland gehandelte Droge. Heroin dagegen out. Betrieben würde das Geschäft vor allem von organisierten Banden, die immer brutaler würden, so der BKA-Chef.

Im Leverkusener Chemiepark hat es am Morgen eine gewaltige Explosion gegeben – das Unglück ereignete sich in einer Abfallverbrennungsanlage. Nach einem Feuerball stand eine schwarze Rauchwolke über dem Betrieb. Für die Gegend wurde Großalarm ausgelöst. Mindestens ein Mitarbeiter kam ums Leben, 16 Personen erlitten teils schwere Verletzungen.