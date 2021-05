per Mail teilen

Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass es bis Ende nächsten Monats digitale Impfzertifikate geben wird. Sie sollen das Reisen erleichtern – oder dort zum Einsatz kommen, wo man sonst eine Impfung oder einen negativen Corona-Test nachweisen muss. Im Moment wächst die Sorge vor Betrügereien mit dem klassischen Impfpass. In Reutlingen beispielsweise hat die Polizei gefälschte Impfpässe gefunden. Der Bundestag hat nun beschlossen, die Strafen für Impf-Betrüger zu verschärfen. Im Freizeitbereich ist demnächst wieder mehr geboten: So soll der rheinland-pfälzische Kultursommer nächsten Monat wie gewohnt starten. In Rust hat heute schon der Europa-Park wieder aufgemacht.