Info-Date am Abend: Die Lage in der Ukraine spitzt sich zu, und: Wirtschaftsminister Habeck erwartete steigende Gaspreise

Der russische Außenminister Lawrow hat das Recht der Ukraine auf Souveränität in Frage gestellt. Er sagte, er glaube nicht, dass irgendjemand behaupten könne, dass das ukrainische Regime alle Menschen vertrete, die auf dem Territorium des ukrainischen Staates leben. Außerdem hat das russische Parlament die Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine als unabhängige Staaten ratifiziert.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht davon aus, dass in Deutschland durch den Stopp von Nord Stream 2 die Gaspreise in Deutschland steigen könnten. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat die Entscheidung Deutschlands begrüßt. Auf Twitter hat er mitgeteilt "Echte Führung bedeute harte Entscheidungen in schwierigen Situationen".