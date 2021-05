Bundesaußenminister Maas hält sich in Israel auf. Er hat heute dort mit israelischen Spitzenpolitikern gesprochen und will später noch Palästinenserpräsident Abbas treffen.

In Frankfurt hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Rechtsterroristen und Bundeswehr-Soldaten Franco A. begonnen. Er soll sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und einen Anschlag geplant haben. Heute kamen seine Verteidiger zu Wort, er selbst will nächste Woche aussagen.

Zwischen Worms und Ludwigshafen soll eine Trasse für Fahrradpendler gebaut werden. Dafür sind 8 Millionen Euro vorgesehen.