Info-Date am Abend: Deutschland liefert weitere Waffen in die Ukraine, und: Bundeskabinett beschließt schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine bereit erklärt. In Hinblick auf die Waffenlieferungen werde

seine Regierung "alles, was richtig und sinnvoll ist, auf den Weg

bringen", sagte Scholz in der Regierungsbefragung des Bundestags.

Das Bundeskabinett hat das sogenannte Osterpaket auf den Weg gebracht. Es soll umfassende Maßnahmen enthalten, um das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu erhöhen. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) soll das Paket unter anderem eine umfassende EEG-Novelle enthalten, um eine Solar- und Windkraft-Offensive zu starten.