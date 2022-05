Info-Date am Abend: Deutschland für Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands - russische Armee beschießt Stahlwerk in Mariupol

Deutschland befürwortet einen Nato-Beitritt von Schweden und Finnland.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat beiden Ländern bei der Kabinettsklausur in Meseberg Unterstützung zugesagt. An den Beratungen nahmen die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und ihre finnische Kollegin Sanna Marin teil. Anlass für ihren Wunsch ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Die russische Armee hat offenbar damit begonnen, das Stahlwerk Asowstal in Mariupol zu stürmen. Das melden sowohl das russische Verteidigungsministerium als auch ukrainische Medien. Aus Moskau hieß es, an der Offensive seien Artillerie und Flugzeuge beteiligt. In dem Stahlwerk sollen sich noch rund 200 Zivilisten und etliche ukrainische Soldaten befinden. Vor zwei Wochen hatte der russische Präsident Putin gesagt, das Gelände würde nicht gestürmt.