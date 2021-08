Die Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten, die am Einsatz am Kabuler Flughafen beteiligt waren, sind auf dem Weg zurück nach Deutschland. Zwei Maschinen seien aus dem usbekischen Taschkent gestartet, teilte das Verteidigungsministerium mit. Am Abend würden die Einsatzkräfte auf dem Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover erwartet. Ein spezielles Sanitätsflugzeug der Luftwaffe bleibe noch einen weiteren Tag in Taschkent, um das US-Militär bei Bedarf zu unterstützen. Die Bundeswehr hatte elf Tage lang mehr als 5.300 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen.

Spanien ist ab Sonntag kein Corona-Hochrisikogebiet mehr. Das hat das Robert Koch-Institut mitgeteilt. Demnach ändert die Bundesregierung diese Einstufung dann auch für die portugiesische Hauptstadt Lissabon und für Chile. Damit entfallen alle Quarantänevorschriften für Reisende, die aus diesen Ländern beziehungsweise aus Lissabon nach Deutschland einreisen.