Info-Date am Abend: Der Ampel-Koalitionsvertrag steht und das Infektionsschutz-Gesetz wird geändert

per Mail teilen

Zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl haben Spitzenvertreter von SPD, Grünen und FDP den Koalitionsvertrag der kommenden Bundesregierung unterzeichnet. Er ist das offizielle Regierungsprogramm der ersten Ampelkoalition auf Bundesebene.

Kaum ist das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel-Koalition in Kraft, da muss es schon geändert werden. Der Bundestag hat in erster Lesung über eine Novelle beraten. In Zukunft soll es mehr Handlungsspielraum für die Länder geben und eine Impf-Pflicht für bestimmte Berufe.