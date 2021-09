Info-Date am Abend: Debatte über neue Nachteile für Ungeimpfte und Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist fertig

Immer mehr Politiker fordern, dass Ungeimpfte ihren Verdienstausfall nicht mehr erstattet bekommen, wenn sie wegen Corona in Quarantäne müssen. Es handelt sich um eine Entschädigung für Lohnausfälle während einer Quarantäne, für die Länder zuständig sind. 600 Millionen Euro haben sie bisher dafür ausgeben. Mit der normalen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall hat das nichts zu tun; die kommt vom Arbeitgeber.

Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist fertig gestellt. Das teilte der russische Energiekonzern Gazprom mit. Noch in diesem Jahr soll über die neue Leitung Gas nach Europa geliefert werden. Sie verläuft von der Narwa-Bucht in Russland bis Lubmin in der Nähe von Greifswald und soll die Kapazitäten der bereits bestehenden Nord-Stream-Pipeline zwischen beiden Ländern verdoppeln. Die USA, die Ukraine und weitere Staaten vor allem aus Osteuropa lehnen das milliardenschwere Projekt ab. Auch in Deutschland war es umstritten.