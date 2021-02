per Mail teilen

Jetzt soll es ganz schnell gehen. Ab 1. Marz soll jede und jeder kostenlos Corona-Schnell-Tests machen können, z.B. in Apotheken. Damit will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem Virus und vor allem den Mutationen die Stirn bieten. Die EU-Kommission hat beim Impfstoff-Hersteller Moderna zusätzliche 150 Millionen weitere Dosen für dieses Jahr geordert. Und der Baden-Württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) wirbt, auch der in die Schlagzeilen geratene Impfstoff von AstraZeneca sei „hervorragend“.