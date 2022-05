Info-Date am Abend: Corona-Lockerungs-Debatte und königlicher Besuch in Berlin

per Mail teilen

Großbritannien will ab dem 19. Juli alle Corona-Vorschriften abschaffen, auch bei uns werden entsprechende Forderungen laut. Strikt dagegen sind allerdings die Intensivmediziner, ihr Verband DIVI warnte davor, bereits Erreichtes nicht kurzfristig wieder zu verspielen.

Königlicher Besuch in Berlin: Seit gestern ist das niederländische Königspaar zu seinem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. König Willem-Alexander und Königin Máxima haben heute den Bundestag und den Bundesrat besucht, wo Wilhelm Alexander eine Rede hielt.