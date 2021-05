Corona-Impfungen für ältere Kinder und Jugendliche sind das große Thema des aktuellen Impf-Gipfels von Bund und Ländern. Bundeskanzlerin Merkel hat sich dafür ausgesprochen. Sollte ein Wirkstoff für Kinder ab 12 zugelassen werden, will der Bund rund sechs Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen.

Windkraftanlagen in Rheinland-Pfalz dürfen künftig näher an

Wohngebiete gebaut werden. Möglich wird das durch eine neue Bemessungsgrundlage. So sollen mehr Windräder entstehen. Die Landesregierung will den Ertrag dieser klimafreundlichen Energieform in diesem Jahrzehnt verdoppeln.