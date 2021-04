Das sind die wichtigsten Themen an diesem Abend: Gesundheitsminister Spahn sieht den Impfstart in Hausarztpraxen als wichtigen Schritt gegen die Pandemie. Bundespräsident Steinmeier hat sich mit Astrazeneca impfen lassen. Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert das schleppende Impftempo in Europa. Wieder wurden prominente Demokratie-Aktivisten in Hongkong verurteilt. Die Grünen in Baden-Württemberg streiten über mögliche Koalitionen. Und für alle, die Klassik-Konzerte vermissen, startet die ARD ein neues Angebot.