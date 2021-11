Info-Date am Abend: Corona-Hilfsflüge der Luftwaffe gestartet, neue gefährliche Corona-Variante

Spezialflugzeuge der Luftwaffe beteiligen sich seit heute an der Verlegung von Intensivpatienten in der Corona-Pandemie. So soll Regionen geholfen, werden, in denen wegen überlasteter Intensivstationen der Kollaps des Gesundheitssystems droht. Ein erster Verlegungsflug startete am Nachmittag vom bayerischen Flughafen Memmingen. Von dort wurden Schwerkranke nach Münster-Osnabrück in Nordrhein-Westfalen gebracht.

Eine neue Corona-Virus-Variante hat heute international für Beunruhigung gesorgt. Die Variante B.1.1.529 ist erstmals im südlichen Afrika aufgetreten. Ob sie ansteckender oder aggressiver als bisherige Varianten ist, wird sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO erst in einigen Wochen herausstellen. Am Nachmittag meldete auch Belgien einen ersten Fall dieser neuen Variante.