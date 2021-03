per Mail teilen

Im Kanzleramt tagt mal wieder der Corona-Gipfel. Verschärfungen der Maßnahmen sind angesichts steigender Infektionszahlen wahrscheinlich. Impfstoff ist weiter Mangelware, das BionTech-Gründerpaar hat heute dennoch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat sich mit AstraZeneca impfen lassen und für die Corona-Hotspots in seinem Bundesland weitere Einschränkungen angekündigt. Und vor dem "Glückstag" morgen schauen wir in das Land, in dem angeblich die glücklichsten Menschen leben:Bhutan.