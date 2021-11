Info-Date am Abend: CDU und SPD suchen neue Parteispitze und mehr Angriffe auf Amtsträger

per Mail teilen

Die CDU will bis Januar 2022 entscheiden, wer die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet antritt. Das hat der Vorstand einstimmig beschlossen und folgt dem Wunsch der Kreisvorsitzenden nach mehr Basisbeteiligung. Auch die SPD will zügig über ihre neue Parteispitze entscheiden, nachdem ihr scheidender Co-Chef Norbert Walter-Borjans am Freitag seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Wer ein öffentliches Amt ausübt oder auf dem Rathaus arbeitet, sieht sich zunehmenden Aggressionen ausgesetzt.Seit zwei Jahren verzeichnet die Polizei in Baden-Württemberg immer mehr Übergriffe auf Kommunalpolitiker und Mandatsträger. Und dieser Trend hält an. Das geht jetzt aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor, die dem SWR vorliegt.