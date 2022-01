Info-Date am Abend: CDU-Politiker Otte als AfD-Kandidat und Ende von 2G im BW-Einzelhandel

Der CDU-Politiker und Vorsitzende der sogenannten Werte-Union, Max Otte, will für die AfD als Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl Mitte Februar antreten. Die CDU-Spitze hatte ihm am Vormittag für den Fall seiner Kandidatur ein Ausschlussverfahren angedroht. Bereits über das Angebot der AfD nachzudenken, verletze die Werte und die Solidarität der CDU, sagte Generalsekretär Paul Ziemiak.

Ab sofort dürfen auch wieder negativ getestete Menschen in Läden in Baden-Württemberg einkaufen. Der Verwaltungsgerichtshof hat die 2G-Regel im Einzelhandel vorerst gekippt. Die FDP begrüßte die Entscheidung und fordert Konsequenzen.