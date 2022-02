Info-Date am Abend: BW ruft Corona-Alarmstufe aus und RP reaktiviert Impf-Zentren

per Mail teilen

Ab Mittwoch gilt in Baden-Württemberg die Corona-Alarmstufe. Das hat Ministerpräsident Kretschmann angekündigt. Nur noch Geimpfte und Genesene haben dann Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens - etwa zu Restaurants, Museen, Kinos und Schwimmbäder. Das Land hat außerdem beschlossen, die Corona-Tests an Schulen und in Kitas bis Ende Februar fortzuführen.

In Rheinland-Pfalz werden von den zuletzt 21 geschlossenen Impfzentren acht wieder geöffnet. Das hat der Ministerrat beschlossen. Geöffnet werden demnach unter anderem die Impfzentren in Mainz-Bingen, Koblenz, Trier, Ludwigshafen oder Germersheim.