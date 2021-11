Info-Date am Abend: Bundesweite 2G-Regel gefordert und Putin soll im Belarus-Konflikt vermitteln

In Deutschland wird wegen der hohen Corona-Zahlen weiter darüber diskutiert, bundesweit die 2G-Regel einzuführen. Dann dürften nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants, in Museen oder zu Veranstaltungen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, hält solch einen Schritt für richtig. Sie schlägt außerdem vor, dass Arbeitnehmer ihren Impfstatus offenlegen müssen. Das soll nach Ansicht der Wissenschaftler in der Arbeitsschutzverordnung festgeschrieben werden.

Bundeskanzlerin Merkel hat Russlands Präsident Putin gebeten, wegen der Lage an der polnisch-belarussischen Grenze zu vermitteln. Das hat Regierungssprecher Seibert mitgeteilt. Merkel wolle, dass Putin mit Präsident Lukaschenko rede. Es sei unmenschlich und nicht akzeptabel, dass das belarussische Regime Migranten instrumentalisiere, so Merkel. Polen und andere EU-Staaten werfen Lukaschenko vor, Flüchtlinge aus Syrien oder dem Irak bewusst an die polnische Grenze zu bringen.