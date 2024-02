Info-Date am Abend: Bundestag verabschiedet Etat für Wirtschaft und Soziales und in Rheinland-Pfalz starten die Warnstreiks im ÖPNV

per Mail teilen

In der Haushaltsdebatte musste sich die Ampel-Regierung heute von Union und AfD viel Kritik an ihrer Wirtschaftspolitik anhören. Unter anderem das Bürgergeld gefällt der Opposition überhaupt nicht. Ihre Vorwürfe werden gestützt von einem Brandbrief, den die großen Wirtschaftsverbände an den Bundeskanzler geschrieben haben.

Und schon wieder Streik

In Rheinland-Pfalz hat die Gewerkschaft Verdi sowohl das Personal im Öffentlichen Nahverkehr als auch bei den privaten Busunternehmen zum Streik aufgerufen. Damit sollen die Arbeitgeber im laufenden Tarifkonflikt unter Druck gesetzt werden.

