Info-Date am Abend: Bundestag und Landtage gedenken der NS-Opfer und Reaktion auf Schuldeingeständnis von Kardinal Marx

Weltweit wird heute, am Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die zentrale Gedenkfeier in Baden-Württemberg fand in Ravensburg statt. Dort legte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) am Mahnmal für deportierte Sinti einen Kranz nieder. Auch der Bundestag hat an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Dabei hielten unter anderem Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher Ansprachen.

Auf das Schuldeingeständnis von Kardinal Marx hat der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, positiv reagiert. Eine solche persönliche Verantwortungsübernahme wünsche er sich auch von anderen Bischöfen, sagte Rörig. Das wäre vor allem für die Betroffenen ein sehr wichtiges Zeichen. Marx hat zugegeben, beim Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt im Erzbistum München und Freising versagt zu haben. Der Sprecher der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch, Matthias Katsch, kritisierte jedoch, dass Marx trotzdem im Amt bleiben will. In einem vergangene Woche vorgestellten Missbrauchsgutachten wurde Marx vorgeworfen, er habe das Thema seiner Verwaltung überlassen, anstatt es zur Chefsache zu machen.