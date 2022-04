Info-Date am Abend: Bundestag ist für Panzer-Lieferungen an die Ukraine - Warnstreiks an Kitas in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Mit dem Ja des Bundestags zur Lieferung schwerer Waffen, vor allem Gepard-Flugabwehrpanzer, hat sich Deutschland so klar wie nie an die Seite der Ukraine gestellt. Das Parlament beschloss mit großer Mehrheit einen gemeinsamen Antrag von Ampel-Koalition und Union. Unionsfraktions-Chef Merz erneuerte dabei seine Kritik an der bisherigen Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind Beschäftigte kommunaler Kindertagesstätten in einen Warnstreik getreten. Es geht nach zwei Jahren Pandemie um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld für die Erzieherinnen und Erzieher. Martin Gross, Verdi-Landesbezirksleiter in Baden-Württemberg, sagte im SWR, wegen Corona habe man zwei Jahre gewartet. Jetzt seien die Beschäftigten aber dran. Der Beruf müsse aufgewertet werden - sonst fehle es in der Zukunft an Fachkräften.