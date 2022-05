Info-Date am Abend: Bundesregierung hält Gasversorgung in Deutschland für gesichert und Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland hat begonnen

per Mail teilen

Die Bundesregierung hält die Gasversorgung in Deutschland für gewährleistet – obwohl die Ukraine die Versorgung über eine Pipeline vorübergehend gestoppt hat. Michael Bräuninger, Energie- und Wirtschaftsexperte von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg teilt diese Meinung und führt die derzeit entspannte Lage darauf zurück, dass in Deutschland zurzeit kaum Gas fürs Heizen benötigt wird.

Ukrainische Soldaten sind zur Ausbildung in Deutschland gelandet. Sie sollen im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein den Umgang mit der Panzerhaubitze 2000 lernen. Die Schulung soll pro Soldat maximal 40 Tage dauern. Die deutsche Regierung will Panzerhaubitzen an die Ukraine liefern.