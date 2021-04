Gestern hat die Bundesnotbremse bereits den Bundestag passiert, heute war die Länderkammer an der Reihe. Die Ministerpräsidenten machten ebenfalls einen Haken an die umstrittene Reform des Infektionsschutzgesetzes. Mehr als ein leises Murren war von ihnen heute nicht zu hören. Dafür gibt es weltweit Lob für die Rückkehr der USA in die Reihen der Klimaschützer. US-Präsident Biden kündigte an, dass die USA hier wieder eine Führungsrolle einnehmen wollen.